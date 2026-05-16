は過去10年、1＋2人気の馬券内がわずか1回、1＋3人気も1回、2＋3人気はゼロであり、伏兵が紛れるシーンは多い。今年はエンブロイダリー、カムニャックと昨年の牝馬三冠ロードを分け合った2頭が出走も、世代間のレベル比較を前走・阪神牝馬Sの一戦のみでは図れない。下馬評どおりの堅い決着になるとは思えない状況だ。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここで