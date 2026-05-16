2026年5月14日、中国メディアの北京日報は、供給網のコスト高騰を背景に小米（シャオミ）やテスラなどの電気自動車（EV）メーカーが販売価格を引き上げ、激しい価格競争が転換点を迎えていると報じた。記事は、近ごろ10社以上のEVメーカーが相次いで価格改定や値引きの縮小を公表しており、シャオミの新型SU7が全モデルで4000元（約9万2000円）引き上げられ、米国企業のテスラのモデルYもロングレンジ版とパフォーマンス版でそれぞ