フリーアナウンサーの高橋真麻さんが自身のブログを5月13日に更新。驚きの食欲を明かしました。【写真を見る】【高橋真麻】「デジャブではなく(笑)」「おいしくて、食べ終えたら、そのまま同じメニューをおかわりしてしまいました…」郄橋さんは、「デジャブではなく(笑)」というタイトルで、「先日、仕事前に初めてロイヤルホストのモーニングに行きまして」「和定食とオニオングラタンスープを頼みましたら」とし、和定食