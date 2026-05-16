アメリカのトランプ大統領は台湾について、アメリカ政府の政策は「何も変わっていない」とした上で、「独立は望んでいない」との考えを示しました。アメリカトランプ大統領「私は誰かが独立することを望んでいるわけではない。9500マイル（約1万5300キロ）も移動し、戦争をすることなど望んでいない。彼ら（台湾）に冷静になってほしいし、中国に冷静になってほしい」トランプ大統領は15日に放送されたFOXニュースのインタビュー