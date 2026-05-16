13日の5R（8頭立て、ダート820メートル）で新人・南部楓馬騎手が任務を遂行した。前走でコンビを組んで勝利した自厩舎のメイショウオニテ（牡10＝永島、父キンシャサノキセキ）に引き続き騎乗し、連勝。自身初となる同一馬での複数勝利、連勝を果たした。道中は先頭集団からやや後ろの5番手を追走。「少しだけ焦りはあった」とはいうものの、4コーナーまでに外からグングンと押し上げると、最後の直線を迎えたところでは2番手