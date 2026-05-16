ものまねタレントのりんごちゃんが16日までに、自身のインスタグラムを更新。近影に反響が寄せられている。【写真】「見るたびにベッピンさんになるぅ」近影を公開し、反響が寄せられたりんごちゃんりんごちゃんは「NHK青森『発見!あおもり深世界』5月15日(金)夜7:30〜 ご覧になれない地域の方や､同時配信､お見逃し配信はNHK ONEにて観ることができます」と報告した。写真では近影を公開した。この投稿には「キャワです」「