染谷将太（33）主演で公開中の映画「廃用身」（吉田光希監督）の公開記念舞台あいさつが16日、東京・千代田区のTOHOシネマズ日比谷で行われた。老齢期医療や介護の現場で、廃用身（まひなどにより、回復の見込みがない手足のこと）をめぐる若き医師と患者、その家族のあり方などを問う作品。染谷はあいさつで「いつも公開の時は皆さまに見ていただけるうれしさと作品が旅立つ寂しさがある。今回はすごく緊張感のある作品です」。20