【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、米軍とナイジェリア軍が過激派組織「イスラム国」（IS）のナンバー2に当たる幹部を殺害したと交流サイト（SNS）で表明した。「ISの世界的な作戦能力は減少した」と強調した。殺害日時や場所など詳細は不明。この幹部の動向について、情報源を通じて把握していたと言及。作戦で協力したナイジェリア政府に謝意を示した。米軍は昨年12月、ナイジェリア北西部ソコト州でIS系勢力を攻撃