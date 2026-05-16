◇インターリーグドジャース6―0エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）ドジャースは15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエーシリーズ」初戦に6―0で快勝し、3連勝。24年から続いていたエ軍戦の連敗を7で止めた。「1番・DH」で、打者として3試合ぶりにスタメン出場した大谷翔平投手（31）はメジャー通算200二塁打を記録し、4打数1安打で勝利に貢献。今季の打率.240となった。この日の先発予定だったスネルが