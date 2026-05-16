◇プロ野球セ・リーグ巨人ーDeNA（5月16日、東京ドーム）今シーズン初の4連勝と波に乗る巨人。対するDeNAは28イニング無得点と打線の奮起が求められます。巨人は先発がウィットリー投手。ここ2試合、試合中にボールが当たったり、足がつったりと、負傷が続いていますが、その後も投げ続けるなど、気合を前面に出すピッチャーです。日テレ系野球中継「DRAMATIC BASEBALL」が注目したのはウィットリー投手のカーブ。被打率が.042と