女優でモデル知花くらら（44）が16日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に生出演。栃木で発生した強盗殺人事件に関わりがあるとして、放送中に3人目の16歳の少年が強盗殺人容疑で逮捕された速報が出る中、事件についてコメントした。松尾由美子アナが「知花さん、先ほど3人目が逮捕されましたが、3人とも16歳で未成年ということで、こんなに残酷なことができてしまうのかと」と意見を求めた。2児