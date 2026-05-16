◇プロ野球パ・リーグ 楽天ーソフトバンク（16日、楽天モバイルパーク）トレードでソフトバンクに移籍した山本祐大選手が、攻守に存在感を見せています。この日は「7番・キャッチャー」で2度目のスタメン起用となっている山本選手。2回には移籍後初ヒットを放ちます。この回では続く周東佑京選手もヒットを放ったことで、ソフトバンクが1アウト満塁の好機。その後の犠牲フライで先制に成功しています。しかし直後は楽天打線の反撃