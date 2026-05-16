DeNAは16日、5月23日（土）、24日（日）のヤクルト戦で行われる『ポケモンベースボールフェスタ2026』のスペシャルゲストとして、5月23日（土）に俳優の山本美月さんの来場決定を発表した。当日は、試合前のセレモニアルピッチに登場する。▼ 山本美月さん コメント「『ポケモンベースボールフェスタ 2026』ということで、大好きなポケモンのイベントに呼んでいただけて光栄です。先日 30 周年のイベントに参加して、たくさん