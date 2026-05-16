Image: Amazon 覚悟が違う。モバイルバッテリーや充電器と並んで人気のAnkerのサウンドガジェット。その新作、手のひらサイズのBluetoothスピーカー「Anker Soundcore Boom Go 3i 」がやってきました。 Anker Soundcore Boom Go 3i 8,990円 Amazonで見るPR Amazonだと8,990円。サイズは小さいですけど、機能はよさそう（後述します）なのでこの値段も納得