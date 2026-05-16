テレビ東京の冨田有紀アナウンサーが15日、自身のインスタグラムを更新。28歳になったことを報告した。 【写真】ケーキを手に驚いたような表情もカワイイね 5月8日が誕生日の冨田アナ。「28歳になりました」と書き出し、「お誕生日をウイニング競馬でお祝いをしていただきました!」とバースデーケーキを手に少し驚いたような写真を掲載。「メッセージをいただいたみなさん、あり