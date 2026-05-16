ハイチ代表にジャン＝リクネル・ベルガルド、ウィルソン・イシドールら選出北中米ワールドカップ（W杯）の出場権を獲得しているハイチ代表が、5月15日に本大会のメンバー26人を発表した。1974年大会以来52年ぶり2度目のW杯出場を決めたハイチは、本大会でグループCに入っており、スコットランド、ブラジル、モロッコと強豪国との連戦を行う。W杯を「究極の舞台」と表現したセバスティアン・ミーニュ監督は、メンバー発表に際し