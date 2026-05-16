Ｊ２磐田は１６日、ヤマハスタジアムで行われるホーム藤枝戦を前に、今季限りでの卒業が発表されているクラブのスタジアムＤＪ・杉山直さんのセレモニーを実施した。１９９４年のＪリーグ参戦から３２年間、声でスタジアムを盛り上げてきた功労者に、サポーターから大きな拍手が送られた。試合前に、ピッチに足を踏み入れた杉山さんは、まずゴール裏へ一礼。その後、四方へ深々と頭を下げた。「選手ではないのに、このような形