元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が新しい家族を紹介し、ファンをほっこりさせている。１６日までにインスタグラムで「ご挨拶が遅れましたが…この子の名前はミンミンです。縁あって、健之介ファミリーのところにやって来た、フレブルでブリンドルの女の子」と紹介し、黒色の毛並みのフレンチブルドックを抱えた写真を披露。「現在１才の成犬ですが…初めて、我が家に遊びに来た日から梅田鈴と仲良くなって…ベッドで