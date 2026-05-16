お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、体調不良で、この日の午後８時から配信予定だった、「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の生配信「お笑い帝国大学（ＯＩＵ）」の出演を見合わせすることが１６日、分かった。同サービスのＸで発表された。Ｘでは、「出演者変更のお知らせ」とし、「本日２０：００より配信を予定しております第６回入学試験『ＯＩＵ』生配信につきまして、松本人志が体調不良のため、急遽出演を見合わせることとな