プロ野球・千葉ロッテマリーンズの公式Xが16日に更新され、15日からZOZOマリンスタジアムで開催されている『ポケモンベースボールフェスタ2026』の特別演出試合にちなみ、全選手の“推しポケ”一覧「完全版！マリーンズ 推しポケずかん」が公開された。【画像】「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」マリーンズメンバーの“推しポケモン”（一覧）同イベントは、ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケ