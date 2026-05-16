「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第３日」（１６日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）通算イーブンパーの２４位からスタートした鍋谷太一（２９）＝国際スポーツ振興協会＝が５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算３アンダー、ホールアウト時点で首位と４打差の８位と、好位置で最終日を迎えることになった。地元大阪出身。アマチュア時代の２０１２年から出場している、馴染み深い大会。同大会がレギュラーツアー復帰してか