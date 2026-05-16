◆第２８回京都ハイジャンプ・ＪＧ２（５月１６日、京都競馬場・障害芝３９３０メートル、良）京都の障害重賞が６頭で争われ、２番人気のシホノスペランツァ（牡７歳、栗東・寺島良厩舎、父ブラックタイド）が直線突き放して、重賞初制覇を飾った。高田潤騎手は昨年のアンクルブラックに続く連覇で、白浜雄造元騎手に並ぶ当レース歴代最多タイの５勝目となった。勝ちタイムは４分３３秒６。２０００年以降では６頭立て以下の重