◆大相撲夏場所７日目（１６日、東京・両国国技館）今場所の大関・霧島（音羽山）の集中力は群を抜いている。それは立ち合いの鋭さに表れている。しかし、千秋楽まで切らさないで臨めるかは疑問。気持ちの抜けた立ち合いを見せたら大栄翔（追手風）の馬力に持っていかれる。立ち合いがポイントになる。意外にも若隆景（荒汐）が一山本（放駒）を苦手にしている。過去の対戦は２勝３敗。若隆景の力強さが一山本の懐の深さ、体の