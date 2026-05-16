◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強パーク宮城）ＤｅＮＡから加入したソフトバンク・山本祐大捕手が、移籍後初安打を放った。２回１死一塁で打席に立つと、カウント１―１から変化球を振り抜き左前へ運んだ。初安打のボールはベンチに返された。１２日に尾形崇斗、井上朋也とのトレードでＤｅＮＡから加わった。主力捕手だけにファンに強いインパクトを与えた中、１３日に入団会見を行うと、同日の