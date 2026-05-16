ロシア西部の高層住宅や石油施設にウクライナ軍による大規模なドローン攻撃があり、子ども1人を含む4人が死亡、28人がけがをしました。首都モスクワの南東にあるリャザン州当局によりますと、14日から15日にかけて99機のドローン攻撃があり、高層住宅2棟が被害を受けるなどし、子ども1人を含む4人が死亡し、少なくとも28人がけがをしました。また、ロイター通信によりますと、リャザンの石油精製所も攻撃を受け、大規模な火災が発