車の購入を検討する際、現金一括にするか、それともローンを組むかで悩む人は多いのではないでしょうか。中には、「ローンを組んで手元資金を投資に回したほうが得」と考える人もいるかもしれません。 本記事では、300万円のフリードを現金一括で購入する場合と、ローンと投資を組み合わせた場合の損得を数字で確認しつつ、注意点や向いている人の特徴について解説します。 ローンを