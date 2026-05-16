東京ディズニーリゾートのパークチケットは、4歳の子どもから有料となります。3歳以下の子どもは無料で入園することができますが、その際に身分証を提示しなくても良い場合があるため、なかには子どもが「3歳」だとうそをついて入園する人もいるようです。 本記事では、テーマパークなどの施設に年齢を偽って入園すると、どのような罪になる可能性があるのか、乗れないアトラクションが多く