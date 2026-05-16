戦列復帰したばかりのブレーク・スネル投手（３３）が左ヒジの関節遊離体（通称ネズミ）のために１５日（日本時間１６日）に負傷者リスト入りした。この日のエンゼルス戦の登板予定が急きょ回避となり、再び戦列を離れる緊急事態となった。スネルは左肩の疲労で開幕から負傷者リスト入り。５月９日（同１０日）のブレーブス戦で今季初登板し、３回５失点で黒星を喫していた。手術の有無は未定ながらまさかの再離脱にロバーツ