伊藤園は5月12日、東京都内で日本茶の持続的な発展をテーマにした発表会「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」を開催した。世界的な抹茶需要の拡大で日本茶の輸出が伸びる一方、国内では茶農家の減少や生産量の縮小、緑茶輸入の増加が進んでいる。同社は日本茶の需給構造が転換期を迎えているとの危機感を示し、「お〜いお茶」ブランドで「純国産茶葉100%」の表記を5月18日から順次開始すると発表した