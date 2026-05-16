第64回静岡ホビーショーには、各鉄道模型メーカーもブースを出して新製品を展示している。この記事では、その中でもトミーテックとマイクロエースのブースについて紹介する。 トミーテックの注目商品は多く、昨年注目を集めたデフォルメ車両「鉄ポケ」シリーズ。トミックスブランドの新作がある。そしてマイクロエースは小型スピーカーが