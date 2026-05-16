◇関西学生野球春季リーグ第7節1回戦関学大4―1近大（2026年5月16日GOSANDO南港野球場）関西学生野球の春季リーグは16日に第7節1回戦が行われ、関学大が近大を4―1で制して先勝した。プロ注目内野手の福谷宇楽（4年）は「1番・DH」で先発出場。1―0の2回1死二、三塁で右犠飛、4回2死無走者では中前打を放つなど今春初の1番起用に応えた。「1番起用は考えないようにしていましたが、楽しかったですね。いい形で捉えた時