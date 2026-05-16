「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）西三段目６枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が日向龍（武蔵川）と対戦。上手出し投げで無傷４連勝として勝ち越した。序ノ口デビューから１８連勝とした。立ち合いで圧力をかけ、相手に頭を付けられ食い下がられた。それでも上手を頼りに鮮やかな出し投げを決めた。研修生時代から伊勢ケ浜部屋の関取衆との稽古で五分以上に渡り合い、“史上最強の新弟子”の異名を誇る。注