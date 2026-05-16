集中豪雨や洪水などが増える出水期を前に、関東地方の一都六県が連携して利根川の氾濫などを想定した水防演習が行われました。水防演習は、群馬県千代田町で利根川の堤防が決壊・氾濫したとの想定のもと、消防団などおよそ1000人が参加して逃げ遅れた住民の救出訓練などが行われました。ヘリコプターも登場したほか、地面に埋まってしまった車から中に取り残された人を助け出すなど、様々なケースを想定した実践的な訓練が実施され