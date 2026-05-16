「エンゼルス０−６ドジャース」（１５日、アナハイム）菊池雄星が所属するエンゼルスが２安打完封負けで４連敗。ア・リーグ西地区最下位で、両リーグ最多の借金１３となった。４月１７日の時点で１１勝１０敗だったが、そこから２５試合で６勝１９敗の急失速となった。この日はビジターでア・リーグのエンゼルスとの交流戦で、ともにロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェイシリーズ」。チケット完売で４万４８８７人が駆け