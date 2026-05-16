他人のクレジットカード情報で商品を不正に購入したなどとして、愛知県警は１５日、ともに中国籍で埼玉県川口市の会社役員の男（４１）とその妻（３６）ら男女６人を窃盗と私電磁的記録不正作出・同供用容疑で逮捕したと発表した。県警は会社役員らが２０２３年９月以降、不正購入した商品を転売して約３億７２００万円を得たとみている。発表によると、６人は仲間と共謀し、１月２６〜３１日、福岡県の女性のクレカ情報を使い