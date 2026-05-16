◇パ・リーグロッテ―オリックス（2026年5月16日ZOZOマリン）今回の3連戦は「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」ポケモン特別演出試合として開催され、第2戦の試合前にはピカチュウとロッテ選手のフォトセッションが行われた。「ポケットモンスター赤・緑」の発売から30年を迎え、プロ野球12球団とポケモンのコラボ企画が実現。フォトセッションには佐藤都志也捕手と中森俊介投手が参加