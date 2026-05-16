タレント石原良純（64）が15日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。子どものあやし方を共演者から学んだ。番組では長嶋一茂（60）が飛行機の機内で泣く赤ちゃんにまつわるエピソードを語り、「全然知らない人の赤ちゃんを『僕泣きやますことできるんで、抱っこしましょうか』って抱っこしてた」と明かし、スタジオを驚かせた。高嶋ちさ子は「赤ちゃんはとにかく抱っこ。座ってたらダメなの。立って