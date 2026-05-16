ロッテの廣池康志郎が17日のオリックス戦に先発する。廣池は球団を通じて「まずは試合を作るというところですね。バファローズ戦は先発としては初めてになりますが、特に意識することなく自分のペースで投げ込んでいけたらいいかなと思っています。頑張ります」とコメント。廣池はここまで6試合・28回を投げ、0勝1敗、防御率3.54。前回登板の8日のソフトバンク戦は6回3失点だった。