ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は16日、松本人志が体調不良のため同日午後8時から予定していた生配信への出演を見合わせることを発表した。公式Xでは、「松本の出演はございませんが、本日の生配信は代演の出演者を迎え、予定通り20:00より実施いたします」と報告。松本の代演は千原ジュニアが務め、「笑い飯」西田幸治、「ロバート」秋山竜次の出演が