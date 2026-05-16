◇ファーム・リーグ阪神―広島（2026年5月16日米子）阪神のカーソン・ラグズデール投手（27）がファーム・リーグの広島戦に先発も2回で降板した。助っ人右腕は初回、連打と四球で1死満塁とされ佐藤に押し出し四球を献上。追加点は与えなかったが2回を投げ終えたところで3回からは2番手で能登がマウンドに向かった。来日1年目の右腕は開幕からファームで先発ローテーションを担ってきた。