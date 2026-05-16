行平あい佳（34）が16日、東京・シネマート新宿で行われた映画「JOTARO」（山嵜晋平監督）公開記念舞台あいさつに登壇。この日は、紺のミドル丈のワンピースを身にまとい、美脚を全開にした装いで登壇しながら「S担当。自分のサービス精神が問われる、とか」と、昼間から赤裸々な発言で会場を沸かせた。「JOTARO」は、明治から昭和にかけて活躍した文豪・谷崎潤一郎の「饒太郎」を原作にした作品。行平は、特異な性向を持ち女性に