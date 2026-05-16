俳優・草刈正雄（73）の長女でタレントの紅蘭（36）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。イタリア・コモ湖で過ごしたラグジュアリーな休日ショットを大量公開し、「映画のワンシーンみたい」と反響を集めている。【写真】「後ろ姿タイプです」SNSで騒然！草刈正雄の長女・紅蘭の写真に映り込む“男性”※5枚目、8枚目紅蘭は「Lake Como」とつづり、「まるで映画の中に入り込んだような感覚美しすぎたコモ湖…景色