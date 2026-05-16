東京・お台場のイベントで、スケートボードに乗る片山財務相＝16日午前片山さつき財務相は16日、東京・お台場で開かれたスポーツや音楽などさまざまな体験を参加者が楽しむイベントを視察した。子どもたちが盛り上がる様子を応援したり自らスケートボードに乗ったりするなど満喫。片山氏は「こういうイベントに気軽に来てもらえるように物価高による生活への圧迫感をなくしていきたい」と語った。イベントは、性別や年齢に関係