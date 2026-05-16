◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週第1日明大9―4早大（2026年5月16日神宮）早大の高橋煌の前に6回までノーヒット、四球1に抑えられていた7回だった。四球とバント安打、内海の逆転二塁打で1点をリードした2死二塁。打席に立った為永皓（1年＝横浜）は2―1からの甘い球を右翼席へ2ランを放った。満面の笑みでダイヤモンドを一周するとベンチでは先輩たちから手洗い祝福を受けた。戸塚俊美監督は為永のスタメン起用を「打