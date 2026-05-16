お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は16日、この日午後8時からの生配信に出演予定だった松本人志（62）が、体調不良のため、急きょ出演を見合わせたと、公式Xで発表した。出演予定だったコンテンツは「第6回入学試験「OIU」生配信」。松本は出演しないが、代役を立てるなどして、変わらず午後8時から生配信は行う。出演者は千原ジュニア、笑い飯