◇プロ野球パ・リーグ 楽天ーソフトバンク（16日、楽天モバイルパーク）トレードでソフトバンクに移籍した山本祐大選手。この日は「7番・キャッチャー」でスタメン出場すると、2回に移籍後初ヒットを放ちました。両チーム無得点で迎えた2回。対する楽天の先発・古謝樹投手の前に、1アウトから山川穂高選手が四球で出塁します。続いて打席に向かった山本選手は、1ボール1ストライクで迎えた3球目。高めのスライダーを振り抜きレフト