元乃木坂46久保史緒里（24）が16日、楽天対ソフトバンク戦（楽天モバイル）で始球式を行った。レフトスタンド応援席からの「ゴーゴーレッツゴー久保史緒里！」コールをバックに、見事にノーバウンドの投球を披露した。宮城県出身の久保が同球場で始球式を行うのは、4年連続6回目となる。大の楽天ファンとして知られ、小学3年から中学3年まで東北ゴールデンエンジェルスジュニアチアリーダーズとして活動していたこともある。SNSで