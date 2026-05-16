◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１６日・甲子園）広島の田村俊介外野手が「７番・左翼」でスタメンに名を連ねた。今季は開幕２軍でスタートし、今月１２日の巨人戦（岐阜）で１軍昇格即スタメンで一時同点に追い付く適時打を放った。１３日の同カード（福井）は４打数無安打に終わり、２戦ぶり。他に野間峻祥外野手も「２番・右翼」で５戦ぶりに名を連ねた。対するのは、今季３度目の対戦となる村上頌樹投手。昨季５月から