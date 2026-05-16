◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２２節（最終節）千葉レディース―三菱重工浦和（１６日・フクダ電子アリーナ）今季最終戦のキックオフセレモニーに千葉市の神谷俊一市長が気温２５度の夏日の中、甲冑（かっちゅう）姿で登場した。この日の試合は千葉市がマッチデーパートナーとなり「千葉開府９００年記念ホームタウン千葉市デー」と名付けられた。神谷市長はアウェー・浦和サポーターに来場の感謝を述べたあと、千葉の勝利を