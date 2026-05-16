タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が１６日に放送され、タレントの出川哲朗がゲスト出演した。庄司とは２０年来の仲で以前は一緒に合コンに参加していたという出川。しかし「ある日、庄司においでよって連絡したら、庄司が『出川さん、ちょっと今回は…今回はというより…ごめんなさい』と断られた」